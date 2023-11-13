الاتحاد الأوروبي يُخطط لإنشاء ممر بحري لمساعدة غزة

يُخطط "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي"، لإنشاء ممر بحري للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لغزة، ومع ذلك، هناك تحدي كبير ينشأ من عدم وجود موانئ في غزة، نظرًا لسيطرة إسرائيل الصارمة على المياه الساحلية، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وتقتصر سيطرة إسرائيل على الصيادين في نطاق ثلاثة أميال بحرية قبالة الشاطئ، ويقال إن الاتحاد الأوروبي يفكر في بناء أرصفة أو طوافات لمعالجة هذه القضية.

ويعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي سرًا بأن موافقة إسرائيل أو إدارتها للموانئ البحرية ستظل ضرورية.

وشدد جوزيب بوريل، كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات إلى غزة، مُسلطًا الضوء على المخاوف التي أثارتها الأمم المتحدة بشأن نقص الغذاء والدواء والمستشفيات العاملة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 25 من أصل 35 مستشفى في غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود.

كما شدد بوريل على النقص الحاد في الضروريات الأساسية، بما في ذلك المياه والأدوية والغذاء، مما يؤثر على 1.5 مليون نازح داخليًا في غزة، مع افتقار مئات الآلاف إلى الإمدادات الأساسية.

وينصب التركيز على تسهيل مرور شاحنات المساعدات الإنسانية، مع تركيز المناقشات على معبر رفح على الحدود مع مصر، والذي يسمح حاليًا بدخول 40 شاحنة فقط يوميًا، وهو تناقض صارخ مع تدفق 500 شاحنة يوميًا قبل الحرب.

تصريح جديد من وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن القتال في غزة:

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "إيلي كوهين"، أن "الوقت المتاح للقتال في قطاع غزة ينفد"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وقال كوهين في تصريحات نقلتها القناة "12" الإسرائيلية: "بقي لدينا حوالي أسبوعين أو 3"، للقتال في غزة.

وأضاف الوزير: "ندرك أن الضغوط المتزايدة قد بدأت على إسرائيل، وأقدر أن هذه نافذة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى يبدأ الضغط الدولي الثقيل".

وبحسب كوهين، فقد حصلت إسرائيل على الضوء الأخضر للرد العسكري بعد هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر، و"هي الآن في نهاية اللون البرتقالي قبل الضوء الأحمر" وفق تعبير الوزير.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية، بما فيها من الولايات المتحدة، من أجل إقرار هدن إنسانية في قطاع غزة، والسماح بدخول كميات أكبر من المساعدات.