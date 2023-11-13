سرايا القدس تستهدف حشودًا عسكرية إسرائيلية مُتوغلة في غزة

أعلنت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قصف حشود إسرائيلية مُتوغلة في محور شمال غرب غزة بالهاون، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "قصفنا بالهاون حشودًا إسرائيلية متوغلة في محيط مصنع النسيج قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حصيلة عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مبينًا أثر ضرباته على قوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وزعم الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس قبل هجوم السابع من أكتوبر الماضي، كان لديها حوالي 30 ألف مقاتل في قطاع غزة، مقسمين إلى خمسة ألوية إقليمية، و24 كتيبة ونحو 140 سرية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ملك الأردن يُجدد رفضه الاعتداء على الحقوق الفلسطينية:

صرح العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بأن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيُفاقم الأزمة، مُؤكدًا رفضه الاعتداء على الحقوق الفلسطينية، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الإثنين.

وجدد العاهل الأردني القول خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين إنه "لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا"، مشددًا على أنه "لا بد من وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين".

كما أكد على "أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية"، منبها إلى أن "غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن "الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية"، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احترامًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واعتبر أن "ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم لكل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية"، مشيرًا إلى أنه "حذر بوضوح من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس بما فيها هجمات المستوطنين ستدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع".

وأوضح أن "أصل الأزمة هو الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة"، قائلًا: "الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار".