غزل المحلة يتلقي هزيمة قاسية على يد بترول سيوط في دوري المحترفين

خطف فريق الكرة الاول بنادي بترول أسيوط فوزًا مثيرًا على حساب نظيره فريق غزل المحلة في المواجهة التى جمعت بينهما فى اطار الجولة الثامنة ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية المصري"القسم الثاني أ ".



غزل المحلة

وأبتعد خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة ولاعبيه عن صدارة ترتيب جدول مسابقة دوري المحترفين المصري بعد الهزيمة من بترول أسيوط بنتيجة هدف دون رد.

وتوقف رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عند النقطة الرابعة عشر محتلا المركز الرابع في الترتيب ، وبفارق الأهداف عن أندية وادي دجلة ثالث الترتيب بجدول المسابقة ولافيينا الوصيف بالجدول البطولة.

وبتلك الانتصار تمكن فريق بترول أسيوط من الوصول الى النقطة الثانية عشر محتلا المركز السابع بترتيب جدول مسابقة دوري المحترفين.

كما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الرابعة عشر في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة دوري القسم الثانى أ " دورى الدرجة الثانية المصري للمحترفين".