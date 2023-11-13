اجتماع موسع بشأن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بتعليم ابوتشت

عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأثنين ١٣ نوفمبر الجاري، اجتماعا موسعا حضره عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واشرف فوزي رئيس قسم الإحصاء وهبه عبدالعزيز وكيل قسم الإحصاء ومديري المدارس الإعدادية والثانوية بقاعة مسرح مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية.

ناقش الاجتماع عدة موضوعات اهمها المشاركة الفعالة والايجابية خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل والتي من المقرر ان تنتطلق فاعالياتها خلال شهر ديسمبر المقبل.

ناقش الاجتماع ترقيات المعلمين والمستندات المطلوبه لمن تنطبق عليه الشروط وتسجيل بياناتهم في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين كما ناقش الاجتماع الإحصاء الاستقراري للمدارس التي لم تقوم بتسجيل الإحصاء الاستقراري علي قاعدة البيانات المركزية. طالب المدير العام بسرعة الإنتهاء من تسجيل الإحصاء الاستقراري للمدارس بعد تحديث وتدقيق بيانات التلاميذ والطلاب علي قاعدة البيانات المركزية خاصة تلاميذ وطلاب الصفوف الأولى في كل مرحلة.

ودعا المدير العام الي الوقوف علي المشكللات التي تواجه المدارس عند التسجيل وحلها فورًا بالتنسيق مع إدارة الإحصاء بمديرية التربية والتعليم بقنا، لتكتمل عملية تسجيل وتحديث كافة البيانات الخاصة التلاميذ والطلاب.

و شدد قاصد علي ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وعدم استخدام العقاب البدني للطلاب والالتزام بالزي المدرسي والقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة المزود بكاميرا للطلاب والمعلمين داخل المدرسة وعدم السماح لأي جهة بالتصوير اداخل المؤسسه التعليمية وعدم الادلاء باي تصريحات اعلامية دون الرجوع الي الجهات المختصة و المعنية.