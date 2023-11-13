تنس الصيد يحرز نتائج مميزة بالمجمع الحادى عشر بالبطولات المحلية

حقق فريق التنس الارضى بصيد الدقى نتائج متميزة بالمجمع الحادى عشر بالبطولات المحلية ، والتى أسفرت نتائجها عن الأتى:

اولا : بطولة وادى دجلة G1 :

توج بالمركز الاول ندى هشام مرحلة سيدات فردى وزوجى، مجد رامز مرحلة رجال فردى، عمر عاصم مرحلة 14 زوجى، ابراهيم رامى مرحلة 16 زوجى.

وحصل على المركز الثانى بالبطولة هالةهشام مرحلة سيدات فردى، ابراهيم رامى مرحلة 14 فردى.

وجاء بالمركز الثالث اللاعب عمر عاصم مرحلة 14 فردى، ابراهيم رامى مرحلة 16 فردى.

ثانيا : بطولة منطقة أسيوط G2:

حققت اللاعبة هانيا هشام قرشي المركز الثالث لمرحلة سيدات فردى بالبطولة.

ثالثا: بطولة السليمانية G2:

حصل على المركز الاول يوسف عماد موريد مرحلة 14 فردى وزوجى، محمد عبد الحليم مرحلة 14 زوجى.

وحقق المركز الثانى اللاعب ادم عماد موريد مرحلة 12 فردى، محمد عبد الحليم لاشين مرحلة 14 فردى.

وجاء فى المركز الثالث اللاعب كريم احمد مرحلة 18 سنة فردى، يحيي عمرو مرحلة 12 زوجى، ادم عماد موريد مرحلة 12 زوجى.

رابعا : بطولة سموحة G2:

حصل اللاعب سفيان وليد رشدى على المركز الثانى مرحلة رجال فردى.

خامسا : بطولة زهور التجمع G2:

حقق اللاعب ياسين عبد العزيز المركز الاول لمرحلة 18 زوجى، فيما حصل اللاعب احمد وليد فهمى على المركز الثالث مرحلة 14 فردى وزوجى بالبطولة.

سادسا : بطولة سماش الخمائل G3:

حصل اللاعب يوسف اسلام مصطفى لى المركز الاول مرحلة 12 زوجى، وحقق اللاعب سليم اسلام مصطفى المركز الاول مرحلة 12 سنة بالبطولة.

واستطاع اللاعب ياسين محمد فخرى تحقيق المركز الثانى مرحلة 14 فردى، والمركز الثالث مرحلة 14 زوجى.

سابعا : بطولة المقاولون G3 :

حقق اللاعب كريم احمد مصطفى المركز الاول مرحلة 18 فردى، وجاء اللاعب احمد وليد فهمى فى المركز الثالث مرحلة 14 فردى.

ثامنا : بطولة الامن المركزى G3:

توجت اللاعبة فريده محمد مكى بالمركز الاول مرحلة 14 زوجى، فيما حصل اللاعب ياسين محمد فخرى على المركز الثانى مرحلة 14 سنة فردى، بينما حققت اللاعبة مليكة عبدالله اسامة المركز الثانى مرحلة 12 زوجى.

وحصل اللاعب ادم عماد موريد على المركز الثالث مرحلة 12 فردى، وجاءت اللاعبة مليكة عبدالله اسامة بالمركز الثالث مرحلة 12 سنة فردى.