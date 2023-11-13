"المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل واجب وطني" ندوة بنجع حمادي

عقد عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا، مع مديري المدارس الثانوية العامة والفنية، بحضور عبد القهار أحمد مدير التعليم الثانوي العام، والأستاذ حازم زيدان مدير التعليم الفني، و محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة، و عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء.

وأكد مدير عام الإدارة، علي تكثيف العمل علي تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لطلاب المدارس، اعمالًا للقرار الوزاري رقم (28) بتاريخ 2023/2/1، بشأن تنظیم مجموعات الدعم للطلاب، وآلية تنفيذ الرقابة عليها.

وأشار عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث أن المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل واجب وطني ويعبر عن الانتماء للوطن، ويجب ممارسة هذا الحق والتواجد والمشاركة في بناء الوطن خاصة مع ما تشهده مصر من طفرة على كافة المستويات.

وتابع وزيري، أن مشاركة كافة منسوبي الإدارة التعليمية بنجع حمادي والمدارس التابعة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل ايجابي ينقل صورة حضارية للمشهد الديمقراطى المصرى، مشيرا إلى أهمية تعزيز الانتماء للوطن، والنزول للمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن الادلاء بالرأي فى الانتخابات يعد مشاركة فى بناء مؤسسات الدولة، ورسم للسياسة العامة، وتعبير عن وعى المواطن بمعطيات واحتياجات وطنه.

وأشار مدير عام الإدارة، إلي أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي وضعت خطة لزيادة المشاركة في العملية الانتخابية، وتم تشكيل لجنة إشرافية لمتابعة المشاركة في العملية الانتخابية الاستحقاق الدستوري المقبل.

وشدد وزيري، علي حصر الطلاب الوافدين بالمدارس، وتسجيل الغياب الواقعي للطلاب، وتخصيص مواعيد لاستقبال أولياء أمور الطلاب.