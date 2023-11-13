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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 12

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

انتهت الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، والتي شهدت مباريات قوية ومثيرة يومي السبت والأحد الماضيين.

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فقد نجح ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره برينتفورد بثلاثة أهداف نظيفة، فيما تعادل تشيلسي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4/4، في المباراة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة.

وفاز اَرسنال على بيرنلي بنتيجة 3/1، بينما سقط توتنهام بالخسارة أمام وولفرهامبتون في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 12

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 12

يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي ليفربول في الوصافة بـ 27 نقطة، واَرسنال ثالث الترتيب بـ 27 أيضًا، لكن فارق الأهداف لصالح الريدز.

فيما يأتي توتنهام في المركز الرابع بـ 26 نقطة، وأستون فيلا خامسًا بـ 25 نقطة، بينما مانشستر يونايتد سادس الترتيب بـ 21 نقطة.

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