ريتشارليسون وسانشو يقتربان من الدوري السعودي

يقترب الثنائي ريتشارليسون وجادون سانشو، نجمي توتنهام ومانشستر يونايتد من الانضمام لـ الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن سانشو، لاعب مانشستر يونايتد، يعاني من عدم المشاركة مع اليونايتد خلال الفترة الحالية، بعد الأزمة التي حدثت بينه وبين المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن اللاعب سيواجه خطر الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الميركاتو المقبل، وذلك في حالة استمر المدرب الهولندي إيريك تين هاج في قيادة الفريق الأحمر.

في المقابل، يجد ريتشارليسون نفس مصير سانشو من المعاناة، حيث خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني لتوتنهام خلال الفترة الحالية، كما أنه يفكر في الرحيل عن السبيرز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الاتفاق السعودي قد دخل في مفاوضات مع سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه فشل في صمه، حيث لم يتقدم الفريق السعودي بأي عروض، مما يجعل هناك محاولة أخري في يناير المقبل.