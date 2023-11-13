فساتين سهرة للمحجبات لمناسبات خريف وشتاء 2024

تشكل فساتين السهرة مكانة هامة عند المرأة العربية فهي الخيار الأمثل للحصول على إطلالة مميزة في المناسبات السارة، فدائما ما يحرصن على شراء التصاميم المحتشمة للتناغم مع الحجاب وعدم ظهور تضاريس الجسد بشكل لافت ومثير.

وقدمت دور الأزياء العالمية باقة متنوعة من تصاميم فساتين السهرة المحتشمة خريف وشتاء 2023-2024؛ لتتناغم مع ذوق المحجبات ولكي توفر لها الأناقة والاحتشام في آن واحد.

ونوعت دور الأزياء بين تصاميم فساتين السهرة للمحجبات ونعرض لكٍ أبرزها لتستوحي من بينها ما يتناسب مع ذوقك الرفيع.

فساتين سهرة بلياقة عالية

سيطر الاحتشام على تصاميم فساتين السهرة لتصمم بأسلوب راقي طويل ساك بأكمام طويلة مع لياقة عالية ليمنح من يرتديه مذاق ناعم من الفخامة والأناقة في آن واحد.

ورصدت عدسات الصحافة والإعلام خلال عروض الأزياء العالمية تصاميم فساتين السهرة الطويلة والمحتشمة ذات قصة محددة خصر مع الأكتاف المنتخفة لتتناسب مع صاحبات القوام الممشوق.

ويمكنك التزين ببعض الإكسسوارات اللافته مع فساتين سهرة وحذاء فضي سادة وحقيبة كلاتش سوداء خالية من أي تطريز.

فساتين سهرة محتشمة مغطاة بالترتر

وطغت أقمشة الترتر على تصاميم فساتين السهرة للمحجبات بألوانها المختلفة بين الغامق والفاتح لتناسب مع كافة الاجسام النحيفة والممتلئه.

وعرضت أغلبية دور الأزياء الشهيرة حول العالم مجموعة متنوعة من تصاميم فساتين السهرة المحتشمة بقصات ساترة وأكمام طويلة وياقات عالية مما يؤمن إطلالة محتشمة، من جهتنا أحببنا الفستان الأزرق الطويل من توقيع ماركة دونداس Dundas، قصته المستقيمة تجعله من القطع المثالية لقصيرات القامة، احرصي على تنسيقه مع حذاء من نفس لونه، واحملي كلاتش أسود.

فساتين سهرة للمحجبات بأكمام منفوخة

يبدو أن موضة الأكمام المنفوخة ستطال أزياء السهرة هذا الخريف، بعدما قدمت أكثر من ماركة فساتين فخمة مصممة بهذه الصيحة الرائجة، رصدنا لدى ماركة سليمي ستديو فستان فائق الأناقة تميز بلونه الأسود الملكي والترتر الذي يغطيه بالكامل والياقة العالية التي ستمكنك من تنسيقه مع التوربان، نسقيه مع حذاء أسود سادة، واحملي كلاتش باللون الفضي أو الأرجواني الدارج.

فساتين محتشمة مزينة بالكشاكش

وتنجذب صاحبات الذوق المتمرد لتصاميم الغير مألوفه لتختار فستان الكشاكش لتتألق بإطلالة لافته متناغمة مع حجابها في الحفلات الخاصة والعائلية في خريف وشتاء 2023-2024.

ونجحت ماركة زيمرمان في تقديم فستان طويل فضفاض صمم من طبقات المكشكشه بلون الباستيل الزهري لتكمل أناقتك بارتداء حذاء بنفس اللون.

فساتين فضية محتشمة للمحجبات

برزت هذا الخريف موضة الألوان الميتاليكية، لذا لا تترددي في اختيار فستان السهرة مصممًا بواحد منها، لفتنا الفستان الفضي المحتشم المصمم بأكمام طويلة وياقة دائرية من توقيع ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji، والمنسق مع أقراط الثريا المرصعة، تممي هذا اللوك الفاخر بصندال فضي وحقيبة كلاتش سوداء مزودة بقفل فضي.