فؤاد سركيس لـ الوفد: فستان الساك أحدث صيحات موضة خريف وشتاء 2024

يملك حس جذاب استطاع ان يواكب الموضة العالمية بلمسة ممزوجة بذوق عربي مصري خليجي لتتصدر تصميماته أشهر دور الأزياء وهذا ما أكدته خلال مجموعتة الأخيرة الذي إطلاقها مؤخرًا لموسمي خريف وشتاء 2023-2024؛ ليكشف مصمم الأزياء اللبناني فؤاد سركيس عن تفاصيل تصميماته الأخيرة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد".

مجموعة خريف وشتاء 2024

وأوضح فؤاد سركيس أن مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2023-2024، تحتوي على 45 تصميم مختلف من قصات الكورسية والكب والساك والمنفوش والدرابية ليتناغم مع مختلف الأذواق ويظهر سحر أجسام المرأة بجاذبية خاصة.

مجموعة خريف وشتاء 2024

وأكد انه يعتمد على الأقمشة المستوردة الفخامة في تصاميم أزيائه المختلفة أبرزها قماش الكريب والبروكار والمخمل والبفاته والتطريز الهندي والساتان والتُل.

فؤاد سركيس: فستان السهرة الساك أحدث صيحات موضة خريف وشتاء 2024

واردف أن اللونين الأبيض والأسود يسيطران على خطوط الموضة العالمية في موسمي خريف وشتاء 2023-2024، فضلًا عن لون الأحمر والأخضر واللافندر، لذا فالموضة لم تستقر على لون معين بل تحضن كافة الألوان القصات لترضي جميع الأذواق.

مجموعة خريف وشتاء 2024

مجموعة خريف وشتاء 2024

مجموعة خريف وشتاء 2024

وأضاف أن رغم تنوع الألوان إلا انه أستوحى من طبيعية موسم الخريف ألوان مجموعته الأخيرة مثل البني والكاكي والأخضر والزيتي ليمنح من يرتديه نعومة خاصة.

مجموعة خريف وشتاء 2024

وقال ان الألوان تلعب دور كبير في أظهار جمال قوام المرأة، فهناك ألوان تتناسب أكثر مع القوام النحيف مثل الأحمر والزهري والفوشيا أما الأجسام الممتلئ فالألوان الغامقة تتناغم معهن أكثر لتمنحهن قوام ممشوق في أنظار الجميع.

مجموعة خريف وشتاء 2024

فؤاد سركيس: اعتمد تصاميم القصات المتحشمة في فساتين السهرة لتتناسب مع ثقافة دول الخليج

وتابع أنه ثقافة وعادات المجتمعات هي من تحدد طبيعية تصاميم الأزياء المقدم لهم، فهناك اختلاف في دول الخليج عن طبيعة المجمتع المصري وكذلك الأوروبي.

مجموعة خريف وشتاء 2024

وأكمل أن دول الخليج تعيش حاليًا في التوقيت الصيفي لذا قدمت بعض فساتين السهرة من الأقمشة الناعمة كالحرير والدانتيل والتل، ونوعت بين الألوان الفسفورية والزهرية بالإضافة الي البينك والأبيض، وحرصت أن الاحتشام يسيطر على كافة القصات.

مجموعة خريف وشتاء 2024

فؤاد سركيس: أفضل الاحتشام في تصاميم فساتين السهرة

بحديثنا عن فساتين الزفاف الرائجة لهذا العام

واستكمل انه يصمم فستان العروس حسب ذوقها يتركها هي من تحدد قصته ليتناغم مع ذوقها الخاص، وتشكل نوعية الأقمشة سواء كانت من دانتيل أو حرير أو تل أو كريب أهمية كبيرة في رونقه، لذا لابد أن ينسق القماش مع القصة التي ترغب بها العروس لتبدو كالأميرات ليلة زفافها.

مجموعة خريف وشتاء 2024

أشار انه يقدم 120 تصميم مختلف من فساتين السهرة والزفاف والجمبسوت على مدار العام، ينقسموا الي مجموعتين مختلفتين حسب فصول السنه تحتوي كل مجموعة على 45 قطعه لربيع وخريف وكذلك في موسمي الخريف والشتاء 45 تصميم آخرين، كما انه يصمم كل ثلاثة شهور 15 تصميم أخرين التصاميم مواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية.

مجموعة خريف وشتاء 2024

مجموعة خريف وشتاء 2024

مجموعة خريف وشتاء 2024

مجموعة خريف وشتاء 2024

مجموعة خريف وشتاء 2024

مجموعة خريف وشتاء 2024

واختتم حديثه أن القضية الفلسطينية مهمه لكنها لا تؤثر على حركة البيع والشراء في مجال الموضة العالمية، وخاصة ان الوقت الحالي موسم ثمين لحفلات الزفاف، ولكن مما مساعدتهم بأكثر من طريقة بالتبرع لهم ومساندتهم ليستطيعون العبور من المأزق الشديد اللذين يعيشون فيه.

مجموعة خريف وشتاء 2024

مجموعة خريف وشتاء 2024

مجموعة خريف وشتاء 2024

مجموعة خريف وشتاء 2024