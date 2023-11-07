فؤاد سركيس لـ الوفد: فستان الساك أحدث صيحات موضة خريف وشتاء 2024
يملك حس جذاب استطاع ان يواكب الموضة العالمية بلمسة ممزوجة بذوق عربي مصري خليجي لتتصدر تصميماته أشهر دور الأزياء وهذا ما أكدته خلال مجموعتة الأخيرة الذي إطلاقها مؤخرًا لموسمي خريف وشتاء 2023-2024؛ ليكشف مصمم الأزياء اللبناني فؤاد سركيس عن تفاصيل تصميماته الأخيرة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد".
وأوضح فؤاد سركيس أن مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2023-2024، تحتوي على 45 تصميم مختلف من قصات الكورسية والكب والساك والمنفوش والدرابية ليتناغم مع مختلف الأذواق ويظهر سحر أجسام المرأة بجاذبية خاصة.
وأكد انه يعتمد على الأقمشة المستوردة الفخامة في تصاميم أزيائه المختلفة أبرزها قماش الكريب والبروكار والمخمل والبفاته والتطريز الهندي والساتان والتُل.
فؤاد سركيس: فستان السهرة الساك أحدث صيحات موضة خريف وشتاء 2024
واردف أن اللونين الأبيض والأسود يسيطران على خطوط الموضة العالمية في موسمي خريف وشتاء 2023-2024، فضلًا عن لون الأحمر والأخضر واللافندر، لذا فالموضة لم تستقر على لون معين بل تحضن كافة الألوان القصات لترضي جميع الأذواق.
وأضاف أن رغم تنوع الألوان إلا انه أستوحى من طبيعية موسم الخريف ألوان مجموعته الأخيرة مثل البني والكاكي والأخضر والزيتي ليمنح من يرتديه نعومة خاصة.
وقال ان الألوان تلعب دور كبير في أظهار جمال قوام المرأة، فهناك ألوان تتناسب أكثر مع القوام النحيف مثل الأحمر والزهري والفوشيا أما الأجسام الممتلئ فالألوان الغامقة تتناغم معهن أكثر لتمنحهن قوام ممشوق في أنظار الجميع.
فؤاد سركيس: اعتمد تصاميم القصات المتحشمة في فساتين السهرة لتتناسب مع ثقافة دول الخليج
وتابع أنه ثقافة وعادات المجتمعات هي من تحدد طبيعية تصاميم الأزياء المقدم لهم، فهناك اختلاف في دول الخليج عن طبيعة المجمتع المصري وكذلك الأوروبي.
وأكمل أن دول الخليج تعيش حاليًا في التوقيت الصيفي لذا قدمت بعض فساتين السهرة من الأقمشة الناعمة كالحرير والدانتيل والتل، ونوعت بين الألوان الفسفورية والزهرية بالإضافة الي البينك والأبيض، وحرصت أن الاحتشام يسيطر على كافة القصات.
فؤاد سركيس: أفضل الاحتشام في تصاميم فساتين السهرة
بحديثنا عن فساتين الزفاف الرائجة لهذا العام
واستكمل انه يصمم فستان العروس حسب ذوقها يتركها هي من تحدد قصته ليتناغم مع ذوقها الخاص، وتشكل نوعية الأقمشة سواء كانت من دانتيل أو حرير أو تل أو كريب أهمية كبيرة في رونقه، لذا لابد أن ينسق القماش مع القصة التي ترغب بها العروس لتبدو كالأميرات ليلة زفافها.
أشار انه يقدم 120 تصميم مختلف من فساتين السهرة والزفاف والجمبسوت على مدار العام، ينقسموا الي مجموعتين مختلفتين حسب فصول السنه تحتوي كل مجموعة على 45 قطعه لربيع وخريف وكذلك في موسمي الخريف والشتاء 45 تصميم آخرين، كما انه يصمم كل ثلاثة شهور 15 تصميم أخرين التصاميم مواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية.
واختتم حديثه أن القضية الفلسطينية مهمه لكنها لا تؤثر على حركة البيع والشراء في مجال الموضة العالمية، وخاصة ان الوقت الحالي موسم ثمين لحفلات الزفاف، ولكن مما مساعدتهم بأكثر من طريقة بالتبرع لهم ومساندتهم ليستطيعون العبور من المأزق الشديد اللذين يعيشون فيه.