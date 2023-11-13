"بصيرة": 77% من المصريين يرفضون تهجير الفلسطينيين لسيناء

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) استطلاعًا لرأي المصريين حول تهجير الفلسطينيين لسيناء، وقد جاء إجراء هذا الاستطلاع بعد محاولات بعض الدول لإقناع الإدارة المصرية بتهجير الفلسطينيين لسيناء، حيث تم إجراء الاستطلاع بالتليفون يومي 18 و19 أكتوبر 2023.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 77% المصريين يرفضون تهجير الفلسطينيين لسيناء، بينما 14% يوافقون و9% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

وتوضح البيانات أن نسبة المصريين الذين يرفضون تهجير الفلسطينيين لسيناء ترتفع من 72% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 92% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، كما ترتفع من 71% بين الشباب في العمر 18-29 سنة إلى 81% بين من بلغوا 50 سنة فأكثر.

وقد تم سؤال المستجيبين عن عدد من الدول لمعرفة إلى أي مدى يرون هذه الدول معادية أو صديقة، وتشير النتائج إلى أن 89% من المصريين يرون فلسطين دولة صديقة، و3% يرونها محايدة، و6% أجابوا بأنهم لا يعرفون بينما 2% فقط يرونها دولة معادية. في المقابل 88% يرون إسرائيل دولة معادية (79% يرونها معادية جداً و9% يرونها معادية) و2% يرونها محايدة، و8% أجابوا بأنهم لا يعرفون بينما 2% فقط يرونها دولة صديقة.

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 14% من المصريين يرونها دولة صديقة، و15% يرونها محايدة، و17% أجابوا بأنهم لا يعرفون بينما 53% يرونها دولة معادية. وقد ارتفعت نسبة من يرون أن أمريكا دولة معادية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بآخر استطلاع للرأي العام أجراه مركز بصيرة في يونيو 2021 باستخدام نفس المنهجية حيث لم تتجاوز هذه النسبة 21%.