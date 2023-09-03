الأحد 03 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

محاضرات شاملة عن الذكاء الاصطناعي في المركز القومي للبحوث

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

أعلن المركز القومي للبحوث عن تنظيم محاضرات للتعريف بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مبادرة “أجيال” لتطوير مهارات الشباب، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال المركز.

وتعقد المحاضرات حضوريًا بالمركز القومي للبحوث يومي الاثنين والأربعاء ٤ و٦ سبتمبر٢٠٢٣ الساعة ١٠ صباحًا، أو أونلاين عبر تطبيق Zoom يومي الثلاثاء والخميس ٥و٧ سبتمبر٢٠٢٣ من الساعة ٧ حتى ٩ مساءً.

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ويلقي المحاضرات الأستاذ الدكتور عمرو محمد عبدالغني متولي، أستاذ فيزياء الأطياف وتطبيقاتها بالمركز القومي للبحوث، ويمكن التسجيل لحضور المحاضرات من خلال الضغط على الرابط التالي.

وتسلط المحاضرات الضوء على تاريخ الذكاء الاصطناعي (AI)، وأنواع الذكاء الاصطناعي والأفكار الكبيرة للذكاء الاصطناعي وأمثلة على مجموعة البيانات وعلم المواد وارتباطها بالخصائص الفيزيائية والكيميائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في علم المواد.

 

 

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