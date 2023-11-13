الحفل الأول لرامي صبري بعد توقفه الفني بسبب فلسطين

يعود الفنان رامي صبري لحفلاته الغنائية بعد تأجيلها خلال الشهر الماضي، تضمنًا مع الاحداث العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

حفل رامي صبري الأول بعد توقف أنشطته الفنية

يأتي اللقاء الأول لرامي صبري مع جمهروه بعد سلسلة التأجيلات، من خلال حفل ليلة الدموع الذي روّج عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

كانت قد انطلقت فكرة حفلة “ليلة الدموع” للمرة الأولى خلال أغسطس الماضي، وضمت كبار النجوم “شيرين عبد الوهاب، تامر عاشور، أحمد سعد، محمد محيي، طارق الشيخ، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم”، وحظيت بحضور جماهيري كامل العدد، ونسبة مشاهدة عالية عقب نشرها عبر المنصات الموسيقية الشهيرة.

يقام حفل ليلة الدموع مع 4 نجوم بين مصر ولبنان وهم" تامر عاشور، رامي جمال، آدم"، على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وتم طرح التذاكر الخاصة بها عبر الموقع الإليكتروني.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023:

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.