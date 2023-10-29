الجامعة الألمانية بالقاهرة تشارك في أسبوع القاهرة السادس للمياه

يشارك برنامج الهندسة المدنية بكلية الهندسة وعلوم المواد في الجامعة الألمانية بالقاهرة فى فاعليات أعمال أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وتنظم أسبوع القاهرة السادس للمياه وزارة الموارد المائية و الري و تنطلق فاعليات أعماله اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" ويستمر حتى يوم ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ بمشاركة 64 كياناً أقليميا و دولياً.

تحتوى فاعليات أعمال أسبوع القاهرة للمياه تنظيم جلسات وورش عمل بجانب عقد عدد من الجلسات النقاشية، واستعراض أبحاث علمية لخبراء واكادميين وطلاب وخريجين ، و يأتى ذلك تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جهود الجامعة الألمانية لتحقيق رؤية الدولة

قال ذلك الدكتور مصطفى بركة مدير برنامج الهندسة المدنية في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وتابع أن مسؤلى أسبوع القاهرة للمياه اختاروا الدكتور أحمد عبد الستار الأستاذ ببرنامج الهندسة المدنية عضواً ضمن أعضاء اللجنة الفنية للتحكيم على المشروعات المقدمة للمسابقات التى سوف تعقد على هامش فاعليات أعمال أسبوع المياه منها ، مسابقة اختيار أفضل مشروعات التخرج لهذا العام ، و يشارك فيها 4 طلاب من برنامج الهندسة المدنية في الجامعة الألمانية من بين 24 مشروعاً مقدم من طلاب 12 كلية على مستوى الجمهورية.

كما تأهل عدد2 باحثين بمرحلة الدراسات العليا من هندسة الجامعة الالمانية بالقاهرة للمشاركة في مسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق" وقد بلغ عدد المتقدمين لهذه المسابقة 33 متسابق من جامعات مصرية (حكومية وخاصة وأهلية) إضافة إلى جامعة باري ألدو مورو الإيطالية University of Bari Aldo Moro.

وتهدف تلك المسابقات إلى تشجيع الإبداع بين طلاب الجامعات وخريجيها فى إعداد مشاريع التخرج في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاع المياه، بما يسهم فى زيادة المشاركة الفعالة من الشباب في القضايا المتعلقة بالمياه، و التكيف مع التغيرات المناخية.

ولفت الدكتور بركة إلى جهود الجامعة الألمانية وأهدافها تتواكب مع جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، في مجال الأبحاث البيئية والتنمية، حيث تعمل الجامعة على زيادة الوعي بأهمية المحافظة على المياه وتعزيز البحث العلمي في هذا القطاع، مضيفاً بأن البرامج الاكاديمية التي تقدم لطلابها تسهم في تطوير المجتمعات والأرتقاء بها ، مشيرا ً إلى ان طلاب و خريجى الجامعة الألمانية هم مواطنين عالميين بارزيين فى مجتمعاتهم لهم أدوار فعالة ومؤثرة داخلياً وخارجياً.

وأعرب الدكتور محمد عبدالستار عن سعادته بمشاركته عضوا محكماً ضمن لجنة تحكيم مكونة من 15 عضوا من الباحثين و الخبراء من مختلف الجامعات ، مشيرا ان أنه سوف يتم اختيار أفضل المشاريع ذات المستوي العلمي المتميز التي تعكس مدي إبداع ومهارة خريجي كليات الهندسة التي تُساهم في تخريج آلاف المهندسين المتسلحين بالعلم والخبرة اللازمة لقيادة قاطرة التنمية في الوطن ، متيقنناً بأن تطبيق المشاريع المتميزة التى تتضمن أفكاراً إبتكارية يمكن تنفيذها على أرض الواقع سوف تساهم بقدر كبير في خدمة المجتمع.

وجدير بالذكر أن الدكتور أحمد محمد عبد الستار قد فاز هذا العام 2023 بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة أبو ظبي بالجائزة الأولى للبحث و الابتكار، عن فئة الجامعات و مراكز الأبحاث في مجال تكامل أفضل في التخطيط الحضري و الهندسة البيئية، عن البحث المعنون ب”الحد من تأثير العواصف الرملية على المدن السكنية القريبة من المناطق الصحراوية بإمارة أبو ظبي ” Minimizing Sandstorms Environmental Impacts in Urban Arid Regions ”