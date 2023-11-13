السيسي يتفقد المعرض الإفريقي للتجارة البينية (فيديو)

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المعرض الأفريقي للتجارة البينية.

قال “السيسي” خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، اليوم الاثنين، إن هناك موارد طبيعية كبيرة، وموارد اقتصادية ضخمة، وأن ما ينقص القارة هو التعاون.

تابع أن تدعيم التجارة البينية بين دول القارة مهم للغاية، مستطردًا "بنتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدا في كل المجالات.. في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة.. لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جميعًا".

وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد المعرض الإفريقى للتجارة البينية، والذي يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحًا كبيرًا سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة.

تفاصيل الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية

ويشار إلى أن الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تقام تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

تأتي هذه الدورة من المعرض وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.