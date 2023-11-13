الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

السيسي يتفقد المعرض الإفريقي للتجارة البينية (فيديو)

الرييس عبدالفتاح
الرييس عبدالفتاح السيسي

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المعرض الأفريقي للتجارة البينية.

txt

السيسي: إفريقيا تمتلك قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة

txt

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الرياض تاريخية وحاسمة

قال “السيسي” خلال  كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، اليوم الاثنين، إن هناك موارد طبيعية كبيرة، وموارد اقتصادية ضخمة، وأن ما ينقص القارة هو التعاون.

 

تابع أن تدعيم التجارة البينية بين دول القارة مهم للغاية، مستطردًا "بنتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدا في كل المجالات.. في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة.. لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جميعًا".

 

وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد المعرض الإفريقى للتجارة البينية، والذي يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحًا كبيرًا سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة.

 

تفاصيل الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية

ويشار إلى أن الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تقام تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

 

تأتي هذه الدورة من المعرض وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.

 

مواد متعلقة

GRAMMY 2024| ثلاث فئات موسيقية جديدة في الدورة الـ 66

سقوط 6 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة نارية

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الرياض تاريخية وحاسمة

وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد المعرض الأفريقي
الجريدة الورقية