السيسي: إفريقيا تمتلك قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه مهم جدًا تدعيم المعرض الأفريقي للتجارة البينية، مرحبًا بالمشاركين في النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، قائلًا: "اسمحولي أن أرحب بيكم جميعا.. رؤساء الدول والحكومات وكل الشركات التي شاركت معانا في معرض التجارة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أنه: "بنتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدا في كل المجالات.. في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة.. لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جميعًا".

وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد المعرض الإفريقى للتجارة البينية، والذي يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحًا كبيرًا سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة.

تفاصيل الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية

ويشار إلى أن الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تقام تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

وتأتي هذه الدورة من المعرض وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.