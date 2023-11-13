وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الرياض تاريخية وحاسمة

وصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض بالتاريخية والحاسمة معتبرة المطالب الـ 6 التي استعرضها الرئيس السيسي أمام القمة بمثابة خارطة طريق للوقوف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين والتوصل إلى حلول جذرية للصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وقالت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم، إن كلمة الرئيس كشفت صمت المجتمع الدولي ووضعته أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفًا دوليًا واضحًا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت النائبة سولاف درويش مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية، بمثابة دليل قاطع على تأكيد استمرارية الدور التاريخي والمهم لمصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية مطالبة من المجتمع الدولي سرعة التحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري للاعتداءات والمجازر البشرية والدموية التي تقوم بها ضد الفلسطينيين وراح ضحيتها أكثر من 11 ألفًا من الأبرياء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال والنساء.

وأعربت النائبة سولاف درويش عن حزنها وأسفها الشديدين للمشاهد اللحظية المؤسفة التي تظهر على شاشات التلفاز تجاه ممارسات المحتل الغاصب خاصة أن 70 % من الشهداء الأبرياء من الفلسطينيين كانوا من النساء والأطفال مؤكدة أن الرئيس السيسي شخصيًا يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية ويضع القضية الفلسطينية فى مقدمة أجندة السياسة الخارجية للدولة المصرية وأكبر دليل على ذلك الاتصالات المكثفة واللقاءات التي أجراها الرئيس خلال الفترة الأخيرة منذ بدء الأحداث وتصعيدها وعبر بكل صدق عن الرأي العام المصري في تلك القضية المهمة للأمة المصرية والعربية.