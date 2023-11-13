السيسي: مصر تدعم كل ما ينفع الناس (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك موارد طبيعية كبيرة، وموارد اقتصادية ضخمة في أفريقيا، وأن ما ينقص القارة هو التعاون.

وتابع "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، اليوم الإثنين، أن تدعيم التجارة البينية بين دول القارة مهم للغاية.

وتابع: "بنتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدًا في كل المجالات.. في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة.. لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جميعًا".

وصل، منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد المعرض الأفريقى للتجارة البينية، الذي يعقد في مصر للمرة الثانية، إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحًا كبيرًا، سواء من حيث عدد المشاركين، أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة.

تفاصيل الدورة الثالثة للمعرض الأفريقى للتجارة البينية:

يشار إلى أن الدورة الثالثة للمعرض الأفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تقام تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

تأتي هذه الدورة من المعرض وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.