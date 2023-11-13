بيوزعها دليفري ..اعترافات المتهم بتصنيع الاستروكس في التجمع

أدلى مسجل خطر باعترافاته في اتهامه بتصنيع وتوزيع المواد المخدرة ،حيث ضبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس والأسلحة غير المرخصة في منطقة بالتجمع الأول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر وزنت 4،850 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس).