الإعدام لمدُانٍ بإنهاء حياة زوجته بالفيوم

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الاثنين، حكماً الإعدام على مُدانٍ بإنهاء حياة زوجته.

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تُعقد الجلسة برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب، وعمرو أبو الاسرار، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بإجماع الآراء،

وتعود وقائع القضية التي حملت رقم 3650 لسنة 2023، جنايات قسم ثاني الفيوم، والمقيدة برقم 61 لسنة 2023 كلي الفيوم، إلي قيام المتهم جمال ع س 31 سنة، منجد أفرنجي، ومقيم بحي الروبي بدائرة قسم ثاني الفيوم بقتل زوجته إيمان ع أ 20 سنة، وعلل ارتكابه الجريمة لشكه في سلوكها.

وكانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا من مستشفي الفيوم العام بإستقبال جثة لسيدة في العشرينات من عمرها، ووجود شبهة جنائية في وفاتها، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة الي المستشفي وتبين ان المجني عليها تدعي إيمان ع أ 20 سنة، وتم خنقها بإيشارب وتوجد آثار للعنف علي رقبتها.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم إبراهيم.ح بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه من حيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر في القطامية.

وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة المُتهم الثاني إسلام.ر مما أسند إليه.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين إبراهيم.ح وإسلام.ر أنهما في يوم 28 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية بأن المُتهم الأول أحرز وحاز الثاني بالواسطة سلاح ناري غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.

كما أحرز الأول وحاز الثاني بالواسطة ذخائر (طلقتين) مما تُستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.