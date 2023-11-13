لحم ستيك بتتبيلة الثوم وإكليل الجبل

حضري وصفة شهية متكاملة العناصر على مائدة الغداء اليوم واستمتعي بأفضل مذاق على الإطلاق على خطى المطاعم وتعملي كيفية تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة لتستفادي من مكونات مطبخك بشكل جيد.

ويمكنك تحضير وصفة بتتبيلة الثوم المفروم، والأعشاب المجففة الشهية، وبخطوات بسيطة جداً، وبمكوناتها الأصلية، نقدم لكٍ كيفية عمل لحم الستيك الشهي، جربيه الآن في مطبخك وأسعدي أسرتك.

المقادير

- الستيك : 1 كيلو

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : 2 ملعقة صغيرة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : 4 فصوص

- إكليل الجبل : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي قطع لحم الستيك في وعاء، وتبلي اللحم بالفلفل الأسود والملح.

ضعي الزيت النباتي في مقلاة واسعة على نار متوسطة الحرارة، وثم أضيفي قطع لحم الستيك.

قلبي لحم الستيك على الجهتين حتى تتحمر كل جهة، لمدة دقيقتين لكل جهة.

أضيفي الثوم، وإكليل الجبل والزبدة على لحم الستيك.

خففي النار على لحم الستيك، واتركيه حوالي 3 دقائق إضافية حتى ينضج مع وضع الزبدة المذوبة باستخدام ملعقة على وجه قطع الستيك من حين لآخر.

ارفعي المقلاة عن النار، وقدمي لحم الستيك بجانب الخضار السوتيه أو الصلصات المفضلة.