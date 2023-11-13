تفاصيل الاستثمار بين بنك ناصر الاجتماعي والمصري الخليجي على كورنيش النيل

وقع بنك ناصر الاجتماعي والبنك المصري الخليجي، برتوكول تعاون لإدارة واستثمار قطعة الأرض المملوكة للجانبين الواقعة على كورنيش النيل قسم الساحل.

وشهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، حيث وقع من جانب بنك ناصر الاجتماعي الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان،

والأستاذ نضال عصر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المصري الخليجي.



وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على جهود القطاع المصرفي المصري ودوره في الفترة الحالية في دعم الاقتصاد المصري ومساهمته في جذب وبناء شراكات استثمارية كبرى، موضحة أن توقيع الاتفاقية يأتي نظرا لموقع قطعة الأرض المتميز وسعياً في الاستغلال الأمثل لها وتحقيق أعلي وأفضل عائد منها من خلال طرحها للبيع لكبار المستثمرين عن طريق المزايدة العلنية أو الدخول في شراكة استثمارية مع كبار المستثمرين والمطورين العقاريين لإنشاء مشروع استثماري.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالجهود التي قام بها فريق العمل ببنك ناصر الاجتماعي بقيادة نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان من أجل الوصول إلى تلك الاتفاقية مع البنك المصري الخليجي، والتي سيترتب عليها عددًا من المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على مجهوداتها ودعمها اللا محدود لبنك ناصر الاجتماعي، مشددا على أنه سيتم الاستعانة بكبرى الشركات المتخصصة في الترويج والتسويق وشركات التطوير العقاري لعمل دراسات الجدوي للمشروع لتطويره وصولا إلي تحقيق أفضل الفرص والعائدات الاستثمارية عملاً على حسن إدارة أصول الدولة المصرية.