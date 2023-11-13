تحقيقات موسعة حول الإفصاحات المزورة بشركات البورصة

تجري إدراة البورصة بالتنسيق مع الرقابة المالية تحقيقات موسعة حول الإفصاحات المزورة والمرتبطة بأحداث جوهرية التي قام بعض المتلاعبين بتسريبها إلى السوق.

قالت مصادر خاصة للوفد إنه بمخاطبة الشركات المقيدة بالبورصة التي ارتبط اسمها بهذه الإفصاحات نفت هذه الشركات تمامًا أي علاقة أو أي أحداث جوهرية تخص هذه الشركة.

كشفت المصادر أن هذه الإفصاحات المزورة والمرتبطة بأحداث جوهرية لها تأثير على أسعار الأسهم صعودًا مما يهدد صغار المستثمرين ويحدث ارتباكًا في السوق.

شهدت البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية إفصاحات مزورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق هذه الإفصاحات بعروض استخواذ وشراء على عدد من الشركات المقيدة في البورصة مما كان له الأثر على حركة الأسهم صعودًا.