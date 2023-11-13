الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تدعو لعدم التستر على نتائج التحقيق بشأن الهجوم على أنابيب التيار الشمالي

بيسكوف
بيسكوف

دعا دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إلى عدم التستر على نتائج التحقيق في الهجوم على خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي"، مشيرا إلى أنه يجب نشر النتائج وتحديد أسماء جميع المسؤولين.

txt

بيسكوف: العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى نقطة الصفر

txt

بيسكوف: لم نشن الحرب في أوكرانيا بل نضع حدا لها

 

وقال بيسكوف  في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين "نتحقق بحذر ودقة فائقة من التحقيقات المتعلقة بأعمال تخريب (التيار الشمالي)، وهذا سبب يدفع القائمين على التحقيق إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار وعدم التستر على نتائج هذا الموضوع. 

 

وأضاف: "من الضروري السعي إلى إعلان ونشر نتائج التحقيق في الهجوم الإرهابي على (التيار الشمالي)، وتسمية مرتكبي الهجوم ومنفذيه ومن شاركوا في التنسيق ومن أمروا بتنفيذه".

مواد متعلقة

بيسكوف: العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى نقطة الصفر

بيسكوف: لم نشن الحرب في أوكرانيا بل نضع حدا لها

بيسكوف: الدبلوماسيون الروس يعملون على حل أزمة المحتجزين في قطاع غزة

ديمتري بيسكوف يوضح أسباب خطورة الوضع في الشرق الأوسط
الجريدة الورقية