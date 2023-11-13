خطوات التسجيل للعمل كرئيس لجنة ومراقب بامتحانات الثانوية العامة 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحديث بيانات المعلمين الراغبين فى الترشح للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة 2024، وحددت الوزارة خطوات تسجيل بيانات أعضاء هيئة التدريس إلكترونيًا.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات تسجيل المعلمين في الترشح للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة 2024.

خطوات التسجيل

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى "مركز المعلومات" من خلال الرابط التالي:

https://emis.gov.eg/services.aspx?id=1001

الدخول على أيقونة "بوابة الثانوية العامة" والضغط عليها بعد تفعيلها من قبل الوزارة.

يجب على المعلم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم يضغط على تسجيل الدخول.

بعد تسجيل البيانات يتم سحب استمارات الترشيح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024.

تتضمن البيانات الاسم بالكامل والإدارة التابع لها والمدرسة وأيضًا المديرية والرقم القومى وبيان ما إذا كان هناك عذر قانونى يمنعه من الترشح من عدمه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم متابعته عن طريق المديريات - أسوة بالعام الماضي من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير (اسم مستخدم / وكلمة مرور) لكل مديرية على الموقع الإلكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية وأعداد المسجلين منها، وحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم، وأن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية بل تنطبق أيضًا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط وذلك أسوة بالعام الماضي.

وشددت الوزارة على أنه سيتم مسألة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يقوم بتحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.