أمين صندوق الاتحاد: معرض التجارة البينية يزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن معرض التجارة البينية الأفريقية، يساعد على خلق العديد من الفرص التصديرية لمصر مع الدول الأفريقية، حيث يشارك في المعرض 57 دولة، من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التى تتميز بها الدول الإفريقية.

وأضاف أمين صندوق الأتحاد العام للغرف التجارية، أن معرض التجارة البينية الأفريقية 2023 بالقاهرة، يحقق التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية من خلال تبادل المنتجات المتميزة بكافة القطاعات الصناعية، مؤكدا أن المعرض يحقق شراكة حقيقة بين الدول الإفريقية والشركات والمصانع، لتحقيق نمو ملحوظ في الصادرات المصرية وذيادة حركة التجارة البينية في قارة إفريقيا.

معرض التجارة البينية الافريقية

وأوضح أن معرض التجارة البينية الافريقية يعد منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، بما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة ويساعد على تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع.

وأشار "الفيومي"، إلى أن احتضان مصر هذه النسخة من المعرض يؤكد على ريادة مصر لسوق الأفريقي ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية «IATA 2023» برعاية البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير ومفوضية الاتحاد الإفريقى وسكرتارية منظمة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار حتى بعد غد الأربعاء.

ويستهدف هذا المعرض زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وفق بيان سابق لوزارة التجارة.

وتعكس استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك، فضلًا عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادى القارى، وأن المعرض يسهم فى تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية «AFCFTA».