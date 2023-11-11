الغرفة التجارية بالبحيرة تشارك في معرض التجارة البينية الإفريقية

أشاد محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارة بمحافظة البحيرة، بتنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية، الذي يقام بالقاهرة خلال الفترة من 9-15 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الإفريقية" بمشاركة أكثر من 1600 عارض من 75 دولة إفريقية.

قال الشريف: “إن المعرض يمثل فرصة واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بين الشركات المصرية والشركات الإفريقية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأفارقة”.

أشار رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، إلى أن المعرض يسلط الضوء على الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، والتي تتمثل في مواردها الطبيعية المتنوعة، وموقعها الجغرافي المتميز.

أعرب عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، والمتمثلة في زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القارة، كما أعرب عن سعادته بلقاء أولوسيجون أوباسانجو الرئيس الأسبق لدولة نيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023.

تقدَّم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة بخالص الشكر للحكومة المصرية التى تدرك أهمية التجارة البينية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وزيادة الفرص الاقتصادية للشعوب الإفريقية موضحًّا أن الحكومة المصرية توفر الكثير من الحوافز والدعم لمجتمع الأعمال المصري للتعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الإفريقية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير المعلومات والبيانات التجارية، ودعم الشركات في المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية وذلك بهدف تنمية التجارة البينية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، بما يسهم في خدمة شعوب القارة وتحسين مستويات معيشتها وتطوير قدراتها الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.