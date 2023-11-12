عضو اللجنة العليا للعمرة: اسعار الحج المتدولة مجهولة المصدر ولم يتم الاتفاق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الكثير من الصور والتي توضح أسعار الحج والتي وصفها الجميع بانها باهظة الثمن بشكل كبير، وفي هذا الإطار علق ناصر ترك، عضو اللجنة العليا لحج والعمرة، على أسعار الحج الاقتصادي المتداولة، مؤكدًا أنه إلى الآن يتم مناقشة الظوابط الخاصة بالحج ولم يتم الاتفاق على أسعار الرحلات حتى هذه اللحظة.

اسعار الحج

وأشار " ترك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأمر الخاص بأسعار الحج لم يتم توثيقه من قبل الوزارة، والأخبار المتداولة غير صحيحة ومجهولة المصدر، مؤكدًا أن عدد الحجاج هذا العام زيادة عن السنوات السابقة، مشددًا على أن المدة للعمرة أقل من السنوات الماضية، كما أن الطيران منخفض التكاليف سهل السفر للحج والعمرة.

وأضاف أن مصر بها أرخص رحلة حج في العالم، بسبب فرق سعر العملة، منوهًا بأن هناك رسوم إقامة والتغذية يتم التعامل به بعملة السعودية، موضحًا أنه يتم التيسير في الحج بأقل الأسعار، مشددًا على أن عدد الحجاج الآن اكتمل بشكل كبير وكان العدد في السنوات الماضية يمثل 50% من الحجاج.

خطوات تسجيل العمرة عل منصة نسك

يبحث الكثير عن طريقة تسجيل العمرة، من خلال منصة نسك للحج والعمرة للزائر من خارج المملكة، خصوصًا بعد تصريحات وزير الحج والعمرة بأنه على الراغبين في أداء العمرة، التسجيل والحجز عن طريق منصة نسك، شاملة السكن والإقامة، كما يمكن إصدار التأشيرة في أقل من 24 ساعة.

الخطوة الأولى: تحميل تطبيق نسك أو اعتمرنا على الهاتف المحمول.

الخطوة الثانية: إنشاء حساب جديد على التطبيق وذلك بإدخال البيانات التالية:

رقم التأشيرة أو رقم جواز السفر.

تاريخ الميلاد.

الجنسية.

رمز الدولة.

رقم الهاتف.

البريد الإلكتروني.

الخطوة الثالثة: اختيار خدمة الحجز لأداء عمرة.

الخطوة الرابعة: اختيار التاريخ والوقت المناسبين لأداء العمرة.

الخطوة الخامسة: الاطلاع على التعليمات الخاصة بالحجز.

الخطوة السادسة: الضغط على زر "حجز".

الخطوة السابعة: تأكيد الحجز.