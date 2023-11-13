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قرعة الحج 2024.. خطوات الاستعلام عن النتيجة
الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قرعة الحج 2024.. خطوات الاستعلام عن النتيجة

قرعة الحج
قرعة الحج

قرعة الحج 2024.. بعد البدء في إجراء نتيجة قرعة الحج 2024 في مديريات الأمن على مستوى الجمهورية كافة، يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج لعام 2024 عبر بوابة الحج المصرية.

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نتيجة قرعة الحج 

في سياق ذلك تعلن اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، نتيجة قرعة الحج فى مديريات أمن البحيرة - بورسعيد- الغربية - بنى سويف- جنوب سيناء -أسوان، ويتم الإعلان عن نتيجة قرعة الحج تباعًا في المحافظات حتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

نتيجة قرعة الحج 2024

يمكن الحصول على نتيجة قرعة الحج 2024 بالرقم القومي في خطوات محددة  يمكن حصرها في التالي:

 - الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا

- النقر على أيقونة استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع

-  يجب إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

- النقر على أيقونة بحث.

- أخيرًا ستظهر نتيجة حالة الطلب فائز أم لا.

أماكن دفع تكلفة حج القرعة

ويتم دفع تكلفة حج القرعة 2024 في فروع البنوك والتي تتمثل في بنك الأهلي، بنك مصر وبنك القاهرة، ناهيك عن مكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مسـتوى الجمهورية علــى حساب مدفوعات حكومية.

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