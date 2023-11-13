معتمد جمال: "مباراة أبو سليم صعبة ولن أبخل بنقطة عرق لأجل الزمالك"

تحدث الكابتن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك عن مباراة أبو سليم فى القادمة في بطولة كأس الكونفيدرالية، مؤكدًا إنها مواجهة صعبة وخصم قوي لا يستهان به.

وصرح معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك عبر قناة الزمالك: "سيكون هناك معسكر مغلق للفريق في الإسكندرية قبل مواجهة أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية".

وتاعب:" سنعمل على علاج المشاكل الدفاعية بالفريق ونأمل في شفاء المصابين خلال الفترة المقبلة من خلال الجهاز الطبي الذى يعمل بكل جهد".

وأضوح قائلا:" ليس لدي طلبات من مجلس الإدارة فأنا ابن نادي الزمالك وشرف لي العمل داخل النادي وفى خدمة القلعة البيضاء، و لن نبخل بأي نقطة عرق من أجل عودة نادي الزمالك لمكانته الطبيعية".

وعن حديثه علي مباراة بيراميدز قال: " جميع اللاعبين بذلوا أقصد جهد فى المباراة بيراميدز، وأشكر الإدارة بسبب الثقة التى منحوها لي قبل لقاء مصيري مثل بيراميدز".

وأردف: " إقبال الجماهير على المباراة كان له دور إيجابي وأثبت انتماءهم للنادي وكانوا سند لنا أمام بيراميدز عند كل تأخر فى النتيجة، والجميع لم يقصر فى هذه المباراة سواء جهاز فني أو لاعبين".

وأختتم حديثه: "الجميع كان على قلب رجل واحد فى لقاء بيراميدز بسبب صعوبة وأهمية اللقاء، ورغم الغيابات والنقص العددي نجحنا فى التأهل لنهائي الكأس".