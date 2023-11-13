حج القرعة.. حالة واحدة تسمح للفائز بالتنازل لآخر

تشغل نتيجة حج القرعة 2024 بال العديد من المصريين، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية أمس الأحد 12 نوفمبر 2023، نتيجة قرعة الحج 2024 في 5 محافظات، ويتم إعلان نتائج المحافظات تباعًا عبر بوابة الحج المصرية.

لذا طرح العديد من المواطنين المتقدمين للقرعة تساؤلًا عن إمكانية التنازل عن فرصة الحج في حالة الفوز بها، فأوضحت وزارة الداخلية حالة واحدة فقط يمكن التنازل فيها عن الحج.

حالة واحدة للتنازل عن حج القرعة لآخر

كشفت الداخلية، في بيان لها أنه في حالة الفوز بـ حج القرعة 2024-1445 هـ، يجوز تنازل الأبناء بفرصة الحج لأحد الوالدين (وليس العكس)، بشرط تمتع المتنازل إليه بصحة جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

وأوضحت الداخلية أنه يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائى عن تلك الفرصة، ولا يحق له العدول عن التنازل، كما لا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا طالما تقدم كل منهم بطلب منفردًا.

رسوم حج القرعة

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب الانتهاء من إجراءات قرعة الحج 2024 العلنية سيتم إعلان الرسوم المقررة للحج لهذا الموسم، وإعلانها للفائزين، للبدء في تحصيل الرسوم، ومن المقرر أن تمثل الرسوم القيمة الفعلية فقط لجميع الخدمات المقدمة للحجاج.

وتسدد تكاليف طلب قرعة الحج 2023 الورقى بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان- جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولًا إلا بعد سداد قيمته المالية.