لمحبي الشتاء| استمرار سقوط الأمطار حتى السبت المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الايام سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق وانخفاض في درجات الحرارة نظرًا لأننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.



استمرار سقوط الأمطار



ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك استمرار لفرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.



ظواهر جوية



وأضافت الهيئة، أن آخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى أن هناك أمطارًا خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن تكون الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، لذلك يجب توخي الحذر أثناء القيادة.



الطقس مائل للحرارة



وأوضحت، الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى السبت المقبل.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 28 والصغرى 22

السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18

جنوب سيناء العظمى 32 والصغرى 23

شمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 20

جنوب الصعيد 34 والصغرى 22