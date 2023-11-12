الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 28

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة أن الأمطار مستمرة حتى نهاية اليوم.

وشهدت معظم محافظات مصر اليوم، تساقطا للأمطار في فترات الصباح الباكر حتى ظهر اليوم.

وأوضحت الأرصاد في منشور على "فيسبوك"، أن مناطق القاهرة الكبرى تشهد الآن أجواء شتوية منذ بداية فصل الخريف.

وأكدت أن البلاد تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا في مناطق متفرقة، حيث تسجل درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدًا الإثنين 13 نوفمبر 2023