الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 28

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة أن الأمطار مستمرة حتى نهاية اليوم.

وشهدت معظم محافظات مصر اليوم، تساقطا للأمطار في فترات الصباح الباكر حتى ظهر اليوم.

وأوضحت الأرصاد في منشور على "فيسبوك"، أن مناطق القاهرة الكبرى تشهد الآن أجواء شتوية منذ بداية فصل الخريف.

وأكدت أن البلاد تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا في مناطق متفرقة، حيث تسجل درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدًا الإثنين 13 نوفمبر 2023

القاهرة2822
العاصمة الإدارية2920
6 أكتوبر2920
بنها2822
دمنهور2722
وادي النطرون2819
كفر الشيخ2720
المنصورة2720
الزقازيق2820
شبين الكوم2820
طنطا2719
دمياط2721
بورسعيد2722
الإسماعيلية2921
السويس2821
العريش2717
رفح2718
رأس سدر3221
نخل2716
كاترين2513
الطور2821
طابا2820
شرم الشيخ3223
الإسكندرية2819
العلمين2718
مطروح2617
السلوم2416
سيوة2715
رأس غارب3223
الغردقة3222
سفاجا3222
مرسى علم3323
شلاتين3123
حلايب3023
أبو رماد3022
رأس حدربة2922
الفيوم2718
بني سويف2818
المنيا2817
أسيوط3117
سوهاج3319
قنا3422
الأقصر3422
أسوان3523
الوادي الجديد3418
أبو سمبل3523

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