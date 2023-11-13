إدارة أبوتيج التعليمية تعقد ندوة للمعلمين للتعرف على المشروعات القومية ونقلها للطلاب

عقدت إدارة أبوتيج التعليمية جنوب محافظة أسيوط ندوة تعريفية بحضور معلمي الإدارة من مختلف المدارس في المدينة والقرى التابعة للإدارة؛ وذلك للتعرف على المشروعات القومية التي أنجزتها القيادة السياسية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دور المدارس في التعريف بالمشروعات القومية

وأشار عماري عبدالخالق مدير إدارة أبوتيج التعليمية على أهمية دور المدارس في التعريف بالمشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي سلطت الضوء على صعيد مصر بعد سنوات عديدة من التهميش ولكن الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرا للصعيد في شتى المجالات.

وأوضح محمود عبدالباسط رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالإدارة بأن الندوة اشتملت على استعارض الكثير من المشروعات القومية الكبيرة منها حياة كريمة والمشروعات الزراعية وبالأخص المشاريع المقامة في صعيد مصر بهدف نقل هذه المعلومات للمعلمين ومن ثم نقلها للطلاب في المدارس لإنشاء جيل مثقف بجهود الدولة والنجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة.



وقال عنتر عبدالصبور مسئول جودة التعليم بإدارة أبوتيج التعليمية بأن الثقافة واحدة من أهم أهداف جودة التعليم لذلك يجب إعداد جيل لديه وعي وثقافة بما يدور حوله من نجاحات ومشاريع قومية عملاقة لخلق روح الوطنية في الجيل الجديد.

حضر الندوة هدى عبدالعظيم رئيس قسم جودة التعليم بالإدارة، وسامى محروس مسئول التنظيم والادارة وبدري عطيه مسئول المشاركة المجتمعية، ولفيف من معلمين إدارة أبوتيج التعليمية.