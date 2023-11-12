طريقة حساب سن الطالب بنظام أبنائنا في الخارج 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقة حساب سن الطالب المسموح به بنظام أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ولي الأمر حساب سن الطالب المسموح به في الصف الدراسي المتقدم له، وفي حالة تسجيل الطالب بالمخالفة لشرط السن، لا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مصروفات.

فتح باب التقديم لامتحانات أبنائنا في الخارج

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023/2024 على الرابط الرسمي المخصص.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 13 يناير 2024، أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني فتبدأ يوم 25 مايو 2024.

وحدد كتيب تعليمات التقدم للامتحانات الرسوم المطلوبة وخطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية.

يتم دفع رسوم امتحانات أبنائنا في الخارج وقدرها 150 دولار أمريكي، لكل طالب في أي صف دراسي (من الأول رياض أطفال وحتى الثاني الثانوي) من خلال المنصة الإلكرونية لأبنائنا في الخارج وفقاً للخطوات المعلنة.

حساب سن الطالب وفق التواريخ التالية:

المستوى الأول رياض أطفال: 1 أبريل 2020

المستوى الثاني رياض أطفال: 1 أبريل 2019

الصف الأول الابتدائي: 1 أبريل 2018

الصف الثاني الابتدائي: 1 أبريل 2017.

الصف الثالث الابتدائي: 1 أبريل 2016.

الصف الرابع الابتدائي: 1 أبريل 2015

الصف الخامس الابتدائي: 1أبريل 2014

الصف السادس الابتدائي: 1 أبريل 2013

الصف الأول الإعدادي: 1 أبريل 2012

الصف الثاني الإعدادي: 1 أبريل2011.

الصف الثالث الإعدادي: 1 أبريل 2010.

الصف الأول الثانوي: 1 أبريل 2009.

الصف الثاني الثانوي: 1 أبريل 2008.

ضوابط التسجيل في نظام أبنائنا في الخارج

- إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط التالي: https://sabroad.emis.gov.eg/

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات "أبناؤنا في الخارج" من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر.

- سداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.

- تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

- المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسؤولين عن امتحانات أبناؤنا في الخارج مع متابعة البريد الإلكتروني.

- في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسؤول عن إرسال أصول المستندات السابع رفع صور منها على الموقع، إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة (للطلاب الجدد).

- عنوان الإدارة: 16 ش أمين سامي متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارات العرايس- المنيرة- السيدة زينب.

- في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسؤولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

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