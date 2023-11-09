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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: قرار حسين لبيب التاريخي سر فوز الزمالك على بيراميدز

رضا عبد العال
رضا عبد العال

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على فوز نادي الزمالك أمام بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر التابعة للموسم الماضي.

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وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية "TeN" :

" فوز الزمالك على بيراميدز ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس مصر جاء بسبب العدل بعد القرارات التاريخية والتربوية التي اتخذها مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بشأن الثلاثي المتمرد أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، و الحارس محمد صبحي، وهذا لم نتعود على حدوثه داخل القلعة البيضاء، حيث حرص المجلس على إعلاء مصلحة الكيان فوق أي لاعب مهما كانت نجوميته".

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