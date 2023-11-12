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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

عرض المتهم بالشروع في قتل والديه بالبدرشين على الأمراض النفسية

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، بحبس شاب متهم بالشروع في قتل والديه بسلاح أبيض في البدرشين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للتأكد من سلامة قواة العقلية بعدما ورد بتحريات أجهزة الأمن الأولية بعدم اتزانه.

وكشفت  التحقيقات، فإن المتهم اعتدى على والديه وسط الشارع وأحدث بهما جروح سطحية في الجسم، وتحفظ عليه الأهالي وأبلغوا أجهزة الأمن التي حضرت على الفور واقتادته إلى مركز الشرطة وباستدعاء أهله أكدوا أنه يعاني من متاعب نفسية ولا يدري بتصرفاته.

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