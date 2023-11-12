حبس المتهم بتصنيع المواد المخدرة بالتجمع

امرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهم بتصنيع وتوزيع كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9 كجم- كمية من مخدر البودر وزنت 4،850 كجم- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس).



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته.