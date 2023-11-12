أستاذ علاقات دولية: الدعم الأمريكي رفع سقف أهداف إسرائيل في غزة (فيديو)

قال الدكتور رائد أبوبدوية أستاذ العلاقات الدولية، إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ماديًا وعسكريًا، رفع سقف أهداف الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وشجعهم على انتهاك القانون الدولي والاعتداء على المدنيين والتهجير القسري.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة هى التي تساند إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة والمجتمع الأوروبي منقسم حول ما يدور في القطاع، ولن تكون له كلمة فصل في مسألة العدوان، لأن الكلمة الأخيرة لأمريكا، التي أعطت الضوء الأخضر للعدوان ووفرت مظلة سياسية للعدوان.

المحكمة الجنائية الدولية لا تتحرك بشكل عملي تجاه ما تفعله إسرائيل بالشعب الفلسطيني

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتحرك بشكل عملي تجاه ما تفعله إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، على عكس الإجراءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي كانت سريعة.

القانون الدولي مسيس

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن القانون الدولي مسيس، حيث تستخدمه الدول الكبرى من أجل مصالحها، مؤكدًا أننا لم نجد اسم مسئول غربي في المحكمة الجنائية، لكن من حسن الحظ أن العالم بدأ يتململ من تصرفات إسرائيل، مثل فرنسا التي تدعو لوقف إطلاق النار، وهو تغير جذري.

قضية فلسطين مسألة عقائدية لكل المسلمين.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن قضية فلسطين مسألة عقائدية لكل المسلمين.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على شاشة "المحور"، اليوم الأحد، أنه "نرفض تهجير أهالي غزة ولو كنت رئيسا لاتخذت موقف دبلوماسي حيال تواجد السفير الإسرائيلي بمصر".

وأضاف أن "هناك اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي لن يضر المعاهدة، ولكن إسرائيل تقوم بشن حرب إبادة على فلسطين، وهو ما يستلزم اتخاذ موقف ضد ما يحدث".

وواصل يمامة أن :"مصر عمود الخيمة العربية، وإذا كان موقفنا متراجعا فإن الكل يتأثر، ومن ثم، فإن علينا اتخاذ موقف حقيقي وأن نتواصل مع الدول العربية واتخاذ خطوات وفقا لجدول زمني، وهذا الكلام محسوب وليس مغامرة".