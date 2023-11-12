طالبتها بالدين اللى عليها..حبس سيدة هشمت رأس صديقتها

قررت النيابة العامة، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل صديقتها بميزان داخل مخزن بسبب خلافات مالية بينهما.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليها توفيت نتيجة إصابتها بتهشم وكسر في عظام الجمجمة نتيجة التعدي عليها بآلة حادة.

وكانت قد أنهت سيدة حياة صديقتها بسبب مطالبة المجني عليها بسداد 3 آلاف جنيه كانت اقترضتها المتهمة منها بدائرة قسم شرطة المطرية.

و تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص

منها.



وفي واقعة أخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل بطمس لوحاتها والسير برعونة واصطدامه بأحد الأشخاص بالجيزة.



في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بطمس اللوحات المعدنية لسيارته والقيادة برعونة مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق- مقيم بمحافظة سوهاج).. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بطمس لوحات السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.



أمرت النيابة الإدارية "بطهطا" بإحالة اثنين من الأطباء من أخصائيي النساء والولادة، وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الطبي ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية.

كانت النيابة الإدارية "بطهطا" قد تلقت شكوى إحدى المواطنات والتي تتضرر فيها من قيام المتهمة الثانية طبيبة وإخصائية نساء وتوليد بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة "طهطا" والمملوكة للمتهم الأول، إلا أنها وعقب إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن، لتكتشف أن المتهم الثالث فني التمريض قد ترك بطريق الخطأ "فوطتين طبيتين" داخل جسدها، تسببتا في تلك الآلام، مما استلزم لخضوعها لعملية جراحية أخرى لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي.

وكشفت التحقيقات التي باشرها حسين جاد رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال الشاكية، ولشهادة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج.