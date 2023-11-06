المايسترو حسام حسني يقود أوركسترا الموسيقي العربية على مسرح قصر ثقافة أسيوط

ضمن سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان عرضاً فنياً لفرقة قصر ثقافة اسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني ومصطفى المري مدير الفرقة وعمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية حيث قدمت الفرقة العديد من أغاني الطرب الأصيل منها "الطير المسافر" و "يا مسهرني" و "من حبي فيك يا جاري" و "الحلوة داير شباكها" وبإشراف الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط والفنان حمدى قطب والفنان عصام عبد النبي والتي نالت إعجاب الجمهور

وقد لاقى العرض الفني استحسانًا كبيرًا من قبل الجمهور الحضور، حيث تمتعوا بجمال الموسيقى العربية الأصيلة وأداء المطربين المتميزين. لقد تمكنت فرقة قصر ثقافة أسيوط من إحياء روح الطرب الأصيل وجعل الحضور يعيش تجربة فريدة ومميزة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان، وبالتعاون مع فرع قصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. حيث يهدف هذا النشاط إلى تعزيز الثقافة والفن في المجتمع، وتوفير منصة للمواهب الشابة للتعبير عن أنفسهم وتطوير قدراتهم الفنية.

وقد تم اختيار قصر ثقافة أسيوط كموقع لهذا العرض الفني بناءً على سمعته الرائعة في استضافة الأنشطة الثقافية والفنية ذات الجودة العالية. إن حضور هذه الفعاليات يشكل تجربة جميلة وثقافية بالنسبة للجمهور، كما أنه يعطي الفرصة للمتمتعين بالفن بالاستمتاع بأداء متميز وفريد من نوعه.

وتعد فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية إحدى الفرق الموسيقية المعروفة والمتميزة في المنطقة، حيث تتألف من مجموعة من الموسيقيين الموهوبين والمحترفين. وتعمل الفرقة على إحياء التراث الموسيقي العربي الأصيل وتقديمه بأسلوب حديث ومبتكر ينال إعجاب الجمهور.

بالإضافة إلى ذلك، يتعاون فرع ثقافة أسيوط مع عدد من الفنانين المشهورين والمواهب الشابة المبتكرة في تنظيم الفعاليات الفنية وورش العمل الفنية في المنطقة. ذلك يساهم في تعزيز الثقافة والفن في المجتمع، وتطوير مهارات وقدرات الفنانيين الشباب.

وبهذه الطريقة، تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني في تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية في إقليم وسط الصعيد الثقافي، بهدف إثراء المشهد الثقافي والفني في هذه المنطقة وتعزيز التواصل الثقافي بين الجمهور والفنانين.

جانب من عرض فرقة الموسيقي العربية

جانب من عرض فرقة الموسيقي العربية