المايسترو حسام حسني يتألق في اختتام تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

اختتم مشروع "ابدأ حلمك"، وهو أحد المشاريع الفنية التي تهدف إلى اكتشاف وتأهيل الممثل الشامل وتدريبه على فنون المسرح في محافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية. تم عقد تدريبات جديدة من سلسلة التدريبات المكثفة على مسرح سينما هيبس، برعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني، وإشراف الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والمخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، والذي يتم تنظيمه في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

قام المخرج خالد أبو ضيف، المدير الإقليمي للمشروع، بمراجعة التدريبات المتعلقة بالمشاهد النهائية للعرض المسرحي، والتي تتناول اختلاف الأجيال في التعامل مع المشكلات، وتتضمن العديد من المشاعر الإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تدريبات موسيقية مع المايسترو حسام حسني، الذي قام بمراجعة بعض الأغاني السابقة التي تم تدريبها عليها، مثل "على صوتك يا بلدي" و"دولا مين" و"سلم سلم" و"مصر عادت" و"عشرة كوتشينة" و"الأرض العطشانة" و"الأرض بتتكلم عربي" و"سيدي يا سيدي" و"وصغيرة على الحب" و"يا ما زقزق القمري".

حيث قدمت فرقة المتدربين عروضًا مسرحية متنوعة تتضمن جميع جوانب فنون المسرح مثل التمثيل العبثي والحوار والحركة والإيقاع والغناء. وقد تم توفير التدريب الموسيقي على يد المايسترو حسام حسني الذي قام بتعليم المتدربين فنون الموسيقى وكيفية توظيفها في العروض المسرحية.

تسعى مشروع ابدأ حلمك إلى تطوير قدرات الشباب الموهوبين في مجال الفنون المسرحية وتمكينهم من اكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم الفنية. وتهدف التدريبات القائمة على هذا المشروع إلى زيادة التفاعل بين الأجيال المختلفة وتعزيز الفهم المتبادل والتسامح والاحترام بينهم.

تم تصميم التدريبات المكثفة على مدار الأسبوع لتحفيز الابتكار والإبداع لدى المشاركين، حيث تم توفير تجارب تعليمية متنوعة تشمل مشاهد تحمل رسائل اجتماعية قوية عن تحديات المجتمع وقضايا الشباب. تعكس التدريبات النهائية التي راجعها المخرج خالد أبو ضيف الفرصة التي يتحلى بها المتدربون في التعبير عن أنفسهم وتسليط الضوء على القضايا العصرية التي يمكن أن تلمس قلوب المشاهدين.

تمت إضافة التدريب الموسيقي كجزء من تجربة المتدربين في الفنون المسرحية، حيث يعتبر الصوت والموسيقى عنصرًا مهمًا في تعبير المشاعر ونقل الرسائل للجمهور. ومن خلال تواجد المايسترو حسام حسني، تمكن المتدربون من توظيف العناصر الموسيقية لتعزيز عروضهم المسرحية وتوصيل الرسائل التي يحملونها بشكل فعال وإثراء تجربتهم الفنية.

يُعتبر مشروع ابدأ حلمك فرصة للشباب الذين يتطلعون إلى الانخراط في مجال فنون المسرح وتطوير قدراتهم الفنية. من خلال هذا المشروع، يتم توفير بيئة تدريبية مشجعة ومثيرة تعمل على تحفيز الإبداع والتعبير الفني. ومع استمرار النجاحات التي حققها المشروع في اكتشاف المواهب الجديدة وتدريبها وإنتاج العروض المسرحية ذات الجودة، يمكننا توقع المزيد من المشاريع الفنية المبهرة في المستقبل.

المايسترو حسام حسني يتألق في اختتام تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

المايسترو حسام حسني يتألق في اختتام تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

المايسترو حسام حسني يتألق في اختتام تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

المايسترو حسام حسني يتألق في اختتام تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

المايسترو حسام حسني يتألق في اختتام تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

المايسترو حسام حسني يتألق في اختتام تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

المايسترو حسام حسني يتألق في اختتام تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد