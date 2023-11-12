ظاهرة غريبة.. الفيحاء "ملك" السلبيات على ملعبه بالدوري السعودي

في ظاهرة غريبه لا تحدث كثيرًا حدثت من نادي الفيحاء السعودي في الموسم الحالي من عمر منافسات الدوري السعودي، أصبح النادي الأكثر تعادلًا في المباريات بعد مرور 13 جولة من دوري روشن.

الفيحاء الأكثر تعادلًا سلبيًا في الدوري السعودي

أصبح فريق الفيحاء أكثر يتعادل في المباريات بعد مرور 13 جولة بواقع 7 مواجهات لم يحقق فيها أي فريق الفوز، الغريب في الأمر أن 4 لقاءات منها كانت على ملعبه الملك سلمان بن عبدالعزيز "مدينة المجمعة".

شهد الموسم الحالي 8 مواجهات انتهت بالتعادل السلبي من بينها 4 لقاءات كان نادي الفيحاء طرفًا فيها، والتي كانت في الجولة الثالثة امام نادي الحزم والخامسة ضد الرائد والثامنة مع الاتحاد، بالإضافة إلى لقاء الجولة 13 مع نادي الاتفاق.

يعتبر نادي الاتفاق ثاني اكثر فريق تعادل سلبيًا في مسابقة الدوري بـ 3 مرات من بينها لقاء أمام نادي الفيحاء، وهو نفس الامر بالنسبة لفريق الرائد بـ 3 مواجهات منها مواجهتين أمام اندية الفيحاء والاتفاق.

الفيحاء.. 6 مباريات بدون أي هدف

ليس فقط، فلعب نادي الفيحاء مبارياته لحسابه هذا الموسم بمختلف المسابقات وصلت إلى 8 مباريات، لم يسجل خلالها سوى 4 أهداف كانت في مواجهتين منها، فضلًا عن 6 مباريات لم يسجل فيها أي أهداف أمام جمهوره.