قصور الثقافة تصدر كتاب "الذكاء الاصطناعي" ضمن سلسلة الثقافة العلمية



"الذكاء الاصطناعي" كتاب صدر حديثاً عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للدكتور فتح الله الشيخ، الأستاذ بكلية العلوم جامعة سوهاج، وذلك ضمن إصدارات سلسلة الثقافة العلمية.

يقدم الكتاب تعريفًا مبسطًا لعلم الذكاء الاصطناعى، ويبين أهميته وتاريخ تطوره عبر الزمن، كما يتناول عددًا من التطبيقات المهمة في مجالات النشاط البشري، مثل الرعاية الصحية والعلوم الحيوية التي أسهمت في الحفاظ على حياة الإنسان، ويستعرض التطبيقات التكنولوجية والعلمية التي غيرت أنماط معيشتنا وفاقمت الفجوة والجفوة بين جيل الأحفاد والأجداد.

الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي

ويتعرض الكتاب لقضية الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي وأخلاقيات التعامل مع هذه التقنية، وضرورة السيطرة عليها في استخداماتها المتعددة.

ويشمل مجموعة من الصور والرسومات التوضيحية التي تبين الجوانب المتباينة لقضية الذكاء الاصطناعي.

سلسلة "الثقافة العلمية" تعنى بنشر أحدث الأبحاث والإسهامات العلمية التي تهم القارئ المصري بشكل مبسط لتتناسب مع جميع الفئات والأعمار، وتصدر برئاسة تحرير الدكتور شريف قنديل أستاذ علوم المواد بجامعة الإسكندرية، وتضم هيئة التحرير الباحث محمد عمارة مديرا للتحرير، وصدر مؤخرا عن السلسلة كتاب "مصر والثورات الصناعية" للدكتور مصطفى جودة.