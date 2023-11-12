الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أضرار تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر

بوابة الوفد الإلكترونية

حذر الأطباء من أن تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر قد يسبب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي ، أوضح الأطباء أن الأفراد الذين يتناولون وجبة الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا أكثر عرضة بنسبة 59% للإصابة بهذه الحالة مقارنة بأولئك الذين ينهونها بحلول الساعة 8 صباحًا.


كما أن تناول العشاء بعد الساعة العاشرة يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأشار الأطباء إلى أهمية عدم التفكير فقط في ما نأكله ولكن أيضا في موعد تناوله لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، فمن المعروف أن تخطي وجبة الإفطار يؤثر على التحكم في الجلوكوز والدهون، وكذلك مستويات الأنسولين.

ويرتبط مرض السكري من النوع 2 بالعديد من عوامل الخطر القابلة للتعديل، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والتدخين.

وأكد الأطباء أن الصيام لفترات طويلة قد يكون مفيدا إذا تناول الأفراد وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحا والعشاء مبكر، مشيربن إلى أن الوجبة الأولى قبل الساعة الثامنة صباحا والوجبة الأخيرة قبل الساعة السابعة مساء قد تساعد في تقليل الإصابة بمرض السكري ٢.

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