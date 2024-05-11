الفنان ايمن حسن داود يكشف عن مشاركته في « الواحة العربية»

يتحدث الفنان ايمن حسن داود عن عمل فنّي جديد الاول مرة يتصور في صحراء الصعيد فيلم الواحه يتناول عـدة قصص عن مشاكل المجتمع وقصص واقعية فى البدوي وحل سلبيات، وشرح الصراع ومـدى خطورته على المُجتمع، كما أنه يتناول حالات تظهر حجم المشكـلة لدى البعض، فيما يتناول العمل حالات أخرى لم تتأثر بهذين الـموضوعين، في ذات السياق كشف الفنان ايمن حسن داود عن مشاركته في فيلم «الواحه العربية »، حيث يتميز بأسلوبه الـمميز والمختلف في تقديم الدور المكلفة به.

وصرح الفنان ايمن حسن داود خلال تصريح تليفزيوني، بأنه يقدم شخصية شاب قرر أن يصور الفليم ويبتعد عن فكرة الكوميدي، بعدما وقع في عدة مشاكـل مختلفة بسبب اختياره في كل مرة.

وأشار الفنان ايمن حسن داود إلى أن العمل من المنتظر بدء تصويره خلال أيام، لافتا إلى أن الفيلم ستكون له نظرة مختلفة حول مشاكل المُجتمعية.

وأوضح الفنان ايمن حسن داود أن العمل يتناول عدة قصص عن مشاكل الواحه الواقعية وكيفية حلها، ومدى خطورته على الـمُجتمع، ويتناول حالات تظهر حجم المشكـلة لدى البعض، فيما يتناول العمل حالات أخرى لم تتأثر بهذا الموضوع.