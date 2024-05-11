إليك أهم المعلومات عن قرية هاسيندا باي سيدي عبد الرحمن

تبحث عن قرية سياحية ساحلية في موقع مثالي وفريد في الساحل الشمالي؟ تجمع ما بين الرفاهية والطبيعة الخلابة لتشتري منزل أحلامك حيث يمكنك قضاء إجازة مثالية ممتعة؟ أنت بالطبع تبحث عن منزلك الثاني في قرية هاسيندا باي سيدي عبد الرحمن التي تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعل منها خيارك الأمثل والأول للسكن وقضاء عطلتك الصيفية مع الأهل والأصدقاء وسط المساحات الخضراء والمسطحات المائية وسحر البحر الأبيض المتوسط، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات والمرافق التي تلبي كافة احتياجاتك، وفي هذا الصدد دعنا نعرض لك أبرز المعلومات عن القرية في الفقرات التالية.

قرية هاسيندا باي سيدي عبد الرحمن

⦁ كمبوند هاسيندا باى من تنفيذ شركة بالم هيلز للتطوير العقاري في الساحل الشمالي، وبالتحديد في منطقة سيدي عبد الرحمن عند الكيلو 124 على طريق الإسكندرية - مطروح، على مساحة كبيرة تقدر بحوالي 2.4 مليون متر مربع.

⦁ تتمتع بالعديد من المزايا، منها اشتمالها على مساحات خضراء ومسطحات مائية تغطي النسبة الأكبر من مساحتها الكلية لمنحك أروع الإطلالات، فضلًا عن ضمها لعدد كبير ومتنوع من الخدمات الترفيهية والأساسية، منها: سبا وجاكوزي، وفنادق على طراز عالمي، ومطاعم وكافيهات على أعلى مستوى، وملعب جولف 18 حفرة من تصميم سانفورد جولف ديزاين.

⦁ غير أنها تضم مباني عصرية بتصميمات أنيقة تستخدم عدد من الخدمات المتقدمة تقنيًا، هذا بالإضافة إلى اشتمالها على وحدات متنوعة، منها: شقق، وفلل، وتوين هاوس، وتاون هاوس، وشاليه، وكبائن.

⦁ تبدأ أسعار المتوفر منها للبيع في الوقت الحالي من 10 مليون و250 ألف جنيه مصري إلى 118 مليون و795 ألف جنيه مصري.

أما الآن، ما رأيك أن تتعرف على الشاليهات المتوفرة للبيع داخل قرية هاسيندا باي سيدي عبد الرحمن في الوقت الحالي؟ اقرأ معنا الفقرات التالية.

اضغط على قرية هاسيندا باي واعرف معلومات أكثر!

يمكنك كذلك التعرف على أحدث وجميع مشاريع سيدي عبد الرحمن

شاليهات للبيع في هاسيندا باي الساحل الشمالي

⦁ شاليه بيع عن طريق خدمة Nawy Now المقدمة من شركة Nawy والتي تمنحك إمكانية الانتقال الفوري للشاليه ثم دفع سعره لاحقًا بالتقسيط على 6 سنوات بسعر 26 مليون و360,278 جنيه مصري. مساحته 228 متر مربع قريب التسليم.

⦁ كما يوجد شاليه بيع عن طريق خدمة Nawy Now المقدمة من شركة Nawy والتي تمنحك إمكانية الانتقال الفوري للشاليه ثم دفع سعره لاحقًا بالتقسيط على 6 سنوات بسعر 27 مليون و458,623 جنيه مصري. مساحته 172 متر مربع قريب التسليم.

⦁ وشاليه آخر بسعر 10 مليون و250 ألف جنيه مصري. إعادة بيع من المالك. مساحته 150 متر مربع قريب التسليم.

⦁ وكذلك شاليه بسعر 11 مليون جنيه مصري. إعادة بيع من المالك. مساحته 110 متر مربع قريب التسليم.

⦁ وشاليه بسعر 11 مليون و400 ألف جنيه مصري. إعادة بيع من المالك. مساحته 103 متر مربع والتسليم في عام 2027.

⦁ كما يتوفر شاليه للبيع بسعر 12 مليون و812,500 جنيه مصري. إعادة بيع من المالك قريب التسليم.

⦁ ويمكنك شراء شاليه بسعر 13 مليون و325 ألف جنيه مصري. إعادة بيع من المالك. مساحته 235 متر مربع جاهز للتسليم.

⦁ ويوجد شاليه بسعر 13 مليون و837,500 جنيه مصري. إعادة بيع من المالك. مساحته 230 متر مربع جاهز للتسليم.

⦁ وكذلك شاليه بسعر 15 مليون و500 ألف جنيه مصري. إعادة بيع من المالك. مساحته 340 متر مربع قريب التسليم.

⦁ كما يتوفر شاليه بسعر 17 مليون و425 ألف جنيه مصري. إعادة بيع من المالك. مساحته 322 متر مربع قريب التسليم.

⦁ وتستطيع شراء شاليه بسعر 22 مليون و050 ألف جنيه مصري. إعادة بيع من المالك. مساحته 220 متر مربع جاهز للتسليم.

ننوه أن الأسعار التي تم ذكرها في هذا المقال، تتغير دائمًا وفقًا لرؤية الشركة المالكة للمشروع، وتغيرات السوق العقاري في مصر.

تواصل معنا الآن في Nawy لحجز وحدتك أو لمعرفة مزيد من التفاصيل!