برشلونة يتوج ببرونزية كأس العالم لأندية اليد على حساب كيلسي البولندي

حقق فريق برشلونة فوزًا هامًا على كيلسي البولندي بنتيجة 33/30 في المباراة التي جمعت بينهما على أحدي الصالات المجمعه بالسعودي لتحديد هوية المركز الثالث، قبل أن ينجح في تحقيق الميدالية البرونزية.

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وتمكن العملاق الإسباني في العودة من التأخر بعدما أنهى الشوط الأول متأخرا بنتيجة 16/14 .

سوف تكون المباراة النهائية تجمع بين ماجديبورج الألماني و فوكس برلين الألماني في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة.

وفي سياق مٌتصل ، حصد النادي الأهلي لليد المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها السعودية بعد تحقيق الانتصار على الخليج برميات الجزاء بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 30-30.

خاض الأهلي 4 مباريات في كأس العالم للأندية وحقق الأنتصار في 3 مباريات على حساب أندية الخليج والنور، والكويت الكويتي فيما سقط أمام برشلونة.

أصبح الأهلي أول فريق أفريقي في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية الذي يصل إلى 10 انتصارات متفوقا بفارق إنتصار عن الترجي والزمالك.

ولعب الأهلي في نسخ من بطولة كأس العالم منذ أول مشاركة له في القاهرة عام 2007 ثم نسخة الدوحة في عام 2015، وآخر نسختين في الدمام بالسعودية عامي 2022، و2023.

وحقق الأهلي الفوز في مشاركة له في مونديال اليد عام 2007 في 3 مباريات، فيما حقق انتصارين في نسخة الدوحة 2015، وحقق الفوز في مباراتين من أصل 4 في نسخة 2022 بالدمام، وأنتصر في 3 مباريات من أصل أربعة في النسخة الحالية عام 2023 في الدمام أيضًا ليصل إلى 10 انتصارات وهو رقم قياسي للأندية الأفريقية في تاريخ كأس العالم للأندية لليد.

وصعد الأهلي إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023 بعدما حصد كأس السوبر الأفريقي بالإنتصار على الزمالك.

وبات الأهلي أكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للانتصار في مونديال اليد للأندية بـ 10 انتصارات خلفه الزمالك والترجي التونسي بـ 9.