معتمد جمال يعقد جلسة خاصة مع "سامسون" وبرنامج خاص لثلاثي الزمالك

عقد معتمد جمال المدرب العام للزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، وأحمد مجدي المدرب المساعد، جلسة خاصة مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق.

وقدم معتمد جمال التهنئة لسامسون على الأداء الذي قدمه في مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، مؤكدا له على ثقته الكاملة في قدراته.

وطلب معتمد جمال من اللاعب ضرورة التركيز في التدريبات والعمل بكل قوة ليحصل على مزيد من الفرص للمشاركة في المباريات المقبلة، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدراته.

برنامج خاص لثلاثي الزمالك

كما وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، برنامجاً تدريبياً إضافياً للثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وناصر منسي والبنيني سامسون أكينيولا في ختام مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض الثلاثي تدريبات خاصة بعد انتهاء التقسيمة الفنية بالتسديد على مرمى معاذ علاء، من بعض الزوايا المختلفة، ومن خلال تلقي الكرات العرضية من حاتم سكر.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد على متابعة الفقرة الخاصة بالثلاثي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.