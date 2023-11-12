باير ليفركوزون يواصل إنطلاقته المميزة ويتصدر جدول الدوري الألماني

يواصل باير ليفركوزن إنطلاقته المميزة في مسابقة الدوري الألماني بعد تحقيقه الانتصار برباعية نظيفة على يونيون برلين في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري، على ملعب "باري أرينا".



أحرز رباعية باير ليفركوزن، اليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 23 قبل أن يضيف أوديلون كوسونو ثاني الأهداف في الدقيقة 57، بعدها أضاف جلاو تاو في الدقيقة 73، قبل أن يضيف ناثان تيلا بـ (83).



أرتفع رصيد ليفركوزن إلى 31 في صدارته مسابقة الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الذي تراجع للمركز الثاني.



فيما تلقى فريق يونيون برلين الخسارة للمرة التاسعة على التوالي ويملك في رصيده ست نقاط في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الألماني.

